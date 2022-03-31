Володимир Кличко поїхав до Німеччини на переговори щодо надання підтримки Україні

Володимир Кличко у складі української делегації відбув до Німеччини, де плануються переговори щодо політичної та економічної підтримки України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі в Німеччину. Заплановані зустрічі з політиками-високопосадовцями ФРН - задля політичної підтримки України, економічної, гуманітарної та військової допомоги нашій державі", - написав Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

Мер Києва наголосив на важливості консолідації всіх зусиль із підтримки України.

"Сьогодні дуже важливе об’єднання усіх сил - як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави", – зазначив він.