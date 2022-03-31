Італія впроваджує для українських біженців річний дозвіл на проживання
Уряд Італії вводить для біженців з України дозвіл на проживання терміном на 1 рік, повідомляє Daily News.
Відповідний указ було підписано прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі 30 березня.
"Встановлюється механізм тимчасової допомоги біженцям, які прибувають з України", - йдеться в документі.
Українці отримають доступ до системи охорони здоров'я, ринку праці та соціальних пільг.
Італійські візи видаються поліцією в Італії.
Також кожен прибулий з України зможе отримати щомісячну допомогу у розмірі €300. Допомога виплачується максимум 3 місяці. Відповідну декларацію підписав голова цивільної оборони Італії Фабріціо Курсіо.