Італія впроваджує для українських біженців річний дозвіл на проживання

Уряд Італії вводить для біженців з України дозвіл на проживання терміном на 1 рік, повідомляє Daily News.

Відповідний указ було підписано прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі 30 березня.

"Встановлюється механізм тимчасової допомоги біженцям, які прибувають з України", - йдеться в документі.

Українці отримають доступ до системи охорони здоров'я, ринку праці та соціальних пільг.

Італійські візи видаються поліцією в Італії.

Також кожен прибулий з України зможе отримати щомісячну допомогу у розмірі €300. Допомога виплачується максимум 3 місяці. Відповідну декларацію підписав голова цивільної оборони Італії Фабріціо Курсіо.