Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Україна цінує підтримку Чехії", – сказав Корнієнко на зустрічі з президентом Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом у середу, наголосивши, що Чехія одна з лідерів серед країн, які надають допомогу українським біженцям.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Корнієнко подякував уряду Чехії та двом палатам парламенту, муніципалітетам і регіонам, які допомагають Україні.

Як повідомлялося, Корнієнко перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці.