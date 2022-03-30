Події

21:46 30.03.2022

Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

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Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Україна цінує підтримку Чехії", – сказав Корнієнко на зустрічі з президентом Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом у середу, наголосивши, що Чехія одна з лідерів серед країн, які надають допомогу українським біженцям.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Корнієнко подякував уряду Чехії та двом палатам парламенту, муніципалітетам і регіонам, які допомагають Україні.

Як повідомлялося, Корнієнко перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці.

Теги: #чехія #біженці #корнієнко
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