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20:01 30.03.2022

Телескоп Hubble виявив найвіддаленішу від Землі доступну для огляду зірку

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Телескоп Hubble виявив найвіддаленішу від Землі доступну для огляду зірку

Космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) і NASA Hubble виявив найвіддаленішу від Землі оглядову зірку Earendel, повідомляється на сайті агентства, присвяченому телескопу.

"Космічний телескоп NASA і ESA Hubble намітив нову разючу віху (в астрономії - ІФ): він виявив світло зірки, яка існувала в перші мільярди років після народження всесвіту в результаті Великого вибуху (період червоного зміщення 6.2) - це найбільш віддалена, будь-коли бачена окрема зірка", - йдеться у повідомленні на сайті.

За інформацією агентства, щоб дістатися до Землі, світлу від виявленої зірки довелося пройти шлях у 12,9 млрд років, почавши свій шлях у той момент, коли всесвіту було близько 900 млн років. За оцінками фахівців, зірка як мінімум у 50 разів масивніша за Сонце і в мільйони разів яскравіша, що робить її однією з найпотужніших зірок, відомих людству.

За словами астронома університету Джона Гопкінса Браяна Велча, зірка, яку назвали Earendel (ранкова зірка староанглійською), знаходиться значно далі за раніше виявлені віддалені зірки червоного зміщення. Він зазначив, що "зірка виникла настільки давно, що може складатися з відмінних від інших близьких нам зірок матеріалів".

Велч додав, що зірка була відкрита завдяки збільшенню від величезного галактичного скупчення між Землею і Earendel. Маса цього скупчення деформувала космічну тканину, створивши потужне "збільшувальне скло", яке спотворило і значно посилило випромінювання від далеких об'єктів, розташованих за ним.

Попередній рекорд утримувала зірка, відкрита телескопом у 2018 році. Вона існувала, коли всесвіту було близько 4 млрд років, у період, який астрономи називають "червоним зміщенням 1.5", оскільки в міру розширення всесвіту довжина хвилі світла від далеких об'єктів розтягується або "зміщується" у велику сторону і стає більш червоною при наближенні до Землі.

Hubble був запущений у 1990 році. За 31 рік своєї роботи телескоп провів понад 1,5 млн досліджень Всесвіту, на основі яких було підготовлено понад 18 тис. наукових праць.

 

 

Теги: #космос #європа #телескоп
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