Так звана Південна Осетія готується увійти до складу РФ

Президент т. зв. незалежної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що республіка має намір найближчим часом вжити юридичних кроків для ініціації процесу входження до складу Росії.

Заяву Бібілова наводить пресслужба партії "Єдина Росія" у повідомленні, поширеному у середу.

Бібілов назвав об'єднання з Росією - стратегічною метою та сподіванням народу. За словами Бібілова, осетинський народ розділений, і його історичною та стратегічною метою є "об'єднання в рамках однієї держави - Російської Федерації".

Під час війни 8-12 серпня 2008 року Росія (РФ називала це спецоперацією "з примусу до миру в зоні відповідальності миротворців") Москва анексувала та визнала так звані незалежності Абхазії та Південної Осетії (ввела туди свої збройні сили), які є територією Грузії.

21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини визнав, що Росія причетна до порушення прав людини у Південній Осетії та Абхазії. Суд також не визнав юрисдикцію РФ на грузинській території на момент бойових дій із 8 до 12 серпня 2008 року. Водночас суд установив наявність "ефективного контролю" Росії в Абхазії та Південній Осетії, що відкололися від Грузії.