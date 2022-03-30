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16:44 30.03.2022

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

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Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі припускає присутність інспекторів агентства на українських атомних станціях в умовах війни.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо за наступні декілька днів розпочати доставку допомоги Україні, можливо, навіть відправимо інспекторів і технічних експертів від агентства сюди в Україну для підтримки певних дій на різних майданчиках", - сказав Гроссі на брифінгу на ЮУАЕС у середу, відеозапис якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Підбиваючи підсумок наради з міністром енергетики Германом Галущенком та керівниками ядерного регулятора ДІЯРУ Олегом Коріковим і НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, Гроссі сказав, що "це був ранок аналізу та оцінки низки конкретних напрямів, за якими МАГАТЕ та Україна співпрацюватимуть".

"Це була дуже інтенсивна, копітка робота з кожного з цих пунктів, яка тривала і після цього", - пояснив він.

За його словами, ці напрями стосуються допомоги, яку МАГАТЕ має намір надати Україні у певних галузях, зокрема щодо безпеки АЕС, а також забезпечення дії системи гарантій, здійснення "нормальних", як він висловився, інспекцій, які відбуваються на кожному ядерному об'єкті у світі.

"Як ви знаєте, дуже багато міжнародної допомоги надходить в Україну, зокрема ядерне обладнання та комплектувальні, й ми плануємо її спрямовувати, замовляти та співвідносити з потребами різних установок на чотирьох великих ядерних майданчиках країни та інших пов'язаних об'єктах", – окреслив завдання МАГАТЕ Гроссі.

Водночас голова агентства назвав ситуацію в Україні безпрецедентною, якої не було в жодній країні світу, зазначивши при цьому, що Україна є однією з найпередовіших держав за атомними технологіями.

"Одна з найпередовіших країн, надскладні світові технології поширені в одній із найбільших країн світу. Це безпрецедентно. І ми намагаємося переконатися, що охоплюємо своєю підтримкою всі, зокрема всі ці атомні об'єкти", – наголосив Гроссі.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко після наради з Гроссі зазначив, що Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який втілиться у реальні результати. Водночас він наголосив, що найшвидше треба звільнити з-під російських окупантів захоплені 24 лютого ЧАЕС та з 4 березня ЗАЕС.

Теги: #україна #аес #магате
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