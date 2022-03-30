Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності

Об'єднана єврейська община України спростувала заяви Росії про те, що синагоги в Умані нібито використовуються військовими, і заявила, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню.

"У середу, 30 березня, офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Умані використовуються "українськими націоналістами". Об'єднана єврейська община України заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОЄОУ у середу.

У громаді звернули увагу на те, що навіть виходячи з фото, оприлюдненого в провокаційних цілях, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не перебуває.

"Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що зазначена у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош Гашана (який святкували у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася", - наголосили в ОЄОУ.