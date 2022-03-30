Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

Всеукраїнський референдум, який дасть змогу затвердити положення Договору про безпеку України, буде проведено лише після виведення всіх російських військ із території України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Договір про безпеку, для того щоб він був справді зафіксований правильно в міжнародному праві, там процедура буде наступна: референдум в Україні, після цього ратифікація парламентами країн-гарантів та Верховною Радою. Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, бо сьогодні у нас воєнний стан. Триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні є чіткою і збалансованою, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська залишать територію України", - сказав Подоляк під час брифінгу в українському медіацентрі в середу.

Водночас він уточнив, що ЗС РФ мають відійти щонайменше на позиції, які вони займали на момент 23 лютого поточного року.

Подоляк також додав, що Договір про безпеку України буде відкритим і всі охочі країни зможуть до нього приєднатися.