Події

16:05 30.03.2022

На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

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У Чугуївському районі Харківської області дві особи загинули, ще п'ятеро, зокрема шестимісячна дитина, - поранені, повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

"Сталося це через наїзд автомобілів, в яких рухались сім'ї, на міни або незнешкодженні боєприпаси", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він закликав громадян у жодному разі не намагатися скористатися перекритими напрямками чи напрямками, де щойно завершилися бойові дії, до розмінування.

"Закликаю всіх, хто знаходиться в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів! Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами! Поки наші сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно!" - написав Болвінов.

"Україна робить все для того, щоб ви скоріше повернулись до своїх домівок під мирним вільним небом. Не наражайте себе та своїх дітей на небезпеку", - додав він.

Теги: #жертви #харківська_область #міни
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