РФ переміщає окремі підрозділи з київського та чернігівського напрямків, але до кінця не відмовилася від спроб захопити чи оточити ці міста

Росія переміщає окремі підрозділи з київського та чернігівського напрямків, але до кінця не відмовилася від спроб захопити чи оточити ці міста, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Частково я можу підтвердити цю інформацію. Справді, Генеральний штаб Збройних сил України відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів із київського напрямку, а також із чернігівського напрямку", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в середу.

Водночас масового відведення російських військ із цих районів не спостерігається, додав спікер.

"Тому нині говорити про це ще рано. Очевидно, противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, щоб їх доукомплектувати. Станом на сьогодні, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити і ці міста зокрема. Йдеться про столицю та про Чернігів", - наголосив Мотузяник.