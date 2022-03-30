Події

15:38 30.03.2022

Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях – Зеленський

2 хв читати
Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії, заявив, що будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях.

"Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня її вторгнення. Майже 100 кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені. Це піратство заради крадіжки вантажів. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована РФ не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни встановлені російськими силами та дрейфують морем. Це небезпека для всіх, для будь-яких суден будь-якої країни у Чорноморському регіоні", - заявив Зеленський.

"Одну з цих мін вдалося своєчасно знешкодити в Босфорі, іншу – біля кордону Болгарії, ще одну – біля узбережжя Румунії. І не хочеться навіть уявляти, що буде, якщо одну з таких мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пороми, не дай боже, чи пасажирські лайнери, торговельні судна чи танкери, підрив яких може призвести не лише до людських жертв, а й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди: що це нібито не вона", - додав він.

За словами президента, така злочинність дій РФ на морі заслуговує на окрему увагу, оскільки це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці, які виникали після Другої світової війни.

Теги: #рф #моря #міни
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 30.03.2022
Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

16:05 30.03.2022
На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

15:49 30.03.2022
РФ переміщає окремі підрозділи з київського та чернігівського напрямків, але до кінця не відмовилася від спроб захопити чи оточити ці міста

РФ переміщає окремі підрозділи з київського та чернігівського напрямків, але до кінця не відмовилася від спроб захопити чи оточити ці міста

14:24 30.03.2022
В Україні почав працювати портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України

В Україні почав працювати портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України

10:42 30.03.2022
Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією

Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією

08:03 30.03.2022
Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

07:59 30.03.2022
Підвищення рівня життя в РФ і у себе особисто протягом найближчих трьох-п'яти років очікують близько половини росіян

Підвищення рівня життя в РФ і у себе особисто протягом найближчих трьох-п'яти років очікують близько половини росіян

06:13 30.03.2022
Можна назвати позитивними сигнали з переговорних майданчиків із Росією, але вони не заглушають розривів снарядів

Можна назвати позитивними сигнали з переговорних майданчиків із Росією, але вони не заглушають розривів снарядів

20:40 29.03.2022
РФ намагається розгорнути кампанію про нібито погане ставлення до полонених, щоб скомпрометувати Україну

РФ намагається розгорнути кампанію про нібито погане ставлення до полонених, щоб скомпрометувати Україну

20:10 29.03.2022
ФК "Шахтар" Ріната Ахметова закликав позбавити Росію членства у ФІФА та УЄФА

ФК "Шахтар" Ріната Ахметова закликав позбавити Росію членства у ФІФА та УЄФА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

ОСТАННЄ

Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України - Меджліс

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА