У Бучанському районі ситуація напружена, в Ірпені бій, у трьох окупованих громадах Вишгородського району – гуманітарна катастрофа – Київська ОВА

У Бучанському районі ситуація контрольована, але напружена, в Ірпені бій, у трьох тимчасово окупованих громадах Вишгородського району гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Як написав він у телеграм-каналі, ворог концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

"Найбільш небезпечними напрямками залишаються: населені пункти вздовж Житомирської траси; Буча – Ворзель – Гостомель; Немішаєве; Дмитрівська громада; Макарівська громада; північ Вишгородського району; території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району", - повідомив голова ОВА.

Загалом за добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області.

У Бучанському районі ситуація підконтрольна, здебільшого напружена. Макарів під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом; у Бородянській територіальній громаді переміщення ворога, ТГ заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою; у Бучі та Немішаєвому інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.

У Гостомельській громаді – переміщення ворога, точився бій, інфраструктура зруйнована. В Ірпені бій, постійні обстріли, ЗСУ контролює місто, інфраструктура зруйнована.

У частині Дмитрівської громади переміщається ворог, частково немає світла. У Білогородській громаді частково немає світла.

У Броварському районі в деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад – незначна кількість ворожої техніки, багато зруйнованої інфраструктури.

У Вишгородському районі – в окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.