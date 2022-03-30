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12:22 30.03.2022

Україну від початку розв'язаної Росією війни залишили понад 4 млн людей - ООН

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Україну від початку розв'язаної Росією війни залишили понад 4 млн людей - ООН

Війна Росії проти України змусила 4 млн 19,29 тис. людей за 34 неповні дні залишити країну в пошуках безпеки, захисту й допомоги, такі дані станом на 13:00 за Києвом 29 березня повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 58,1% усіх біженців: 2 млн 336,8 тис.

Румунія з Молдовою прийняли 674,98 тис., до Угорщини прибуло 364,8 тис., до Словаччини – 281,17 тис.

УВКБ ООН тиждень не оновлювало дані щодо РФ, проте після їх публікації в середу було підтверджено нову тенденцію різкого збільшення кількості біженців з України до Росії та Білорусі. Тепер їх кількість досягла відповідно 350,63 тис. та 10,9 тис.

За даними управління, якщо з 14 березня (коли загальна кількість біженців становила 3 млн осіб) до країн ЄС і Молдови вона збільшилася на 41,7%, то до Росії – майже у 2,5 разу, а до Білорусі – майже в 9 разів. Це зростання збіглося за часом зі звинуваченнями Києва на адресу Москви у примусовому вивезенні українських громадян до Росії та Білорусі, а також перешкоджанні їм залишити зону бойових дій у напрямку України.

За даними УВКБ ООН, поступово потік біженців з України скорочується, зокрема, протягом останніх п'яти днів він зменшився з 66,08 тис. до 41,67 тис. на добу.

Раніше ООН прогнозувала можливу кількість біженців з України в 4 млн людей. За оцінками організації на середину березня, в Україні також налічувалося 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ще понад 12 млн людей постраждали в районах України, найбільше постраждалих від війни.

"Гуманітарні потреби зростають у геометричній прогресії", - зазначало УВКБ ООН 18 березня.

Управління зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору в світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн.

Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.

Теги: #оон #війна #біженці
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