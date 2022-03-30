У ніч на середу російський агресор завдав три удари у промислові об'єкти Хмельницької області

У ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали ракетного удару по 3 промисловим об'єктам у Хмельницькій області, пожежі, що виникли, локалізовані, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі сталося 3 удари по промисловим об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація про постраждалих перевіряється", - написав він у телеграм-каналі вранці в середу.

Гамалій нагадав, що напередодні у вівторок вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об'єкту у місті Старокостянтинів.