Події

08:59 30.03.2022

У ніч на середу російський агресор завдав три удари у промислові об'єкти Хмельницької області

1 хв читати
У ніч на середу російський агресор завдав три удари у промислові об'єкти Хмельницької області

У ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали ракетного удару по 3 промисловим об'єктам у Хмельницькій області, пожежі, що виникли, локалізовані, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі сталося 3 удари по промисловим об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація про постраждалих перевіряється", - написав він у телеграм-каналі вранці в середу.

Гамалій нагадав, що напередодні у вівторок вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об'єкту у місті Старокостянтинів.

 

 

 

Теги: #ситуація #хмельницька_область #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 30.03.2022
Біля Сєвєродонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

Біля Сєвєродонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

08:03 30.03.2022
Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

07:43 30.03.2022
По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають

По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають

07:26 30.03.2022
За ніч з-під завалів на Луганщині врятовано шестеро людей

За ніч з-під завалів на Луганщині врятовано шестеро людей

19:30 29.03.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 9, постраждали 28 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 9, постраждали 28 людей

18:02 29.03.2022
Російські окупанти у вівторок завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові - мер міста

Російські окупанти у вівторок завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові - мер міста

13:41 29.03.2022
У Чернігові немає тепла, електрику, воду і газ подають частково

У Чернігові немає тепла, електрику, воду і газ подають частково

11:34 29.03.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, один поранений

Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, один поранений

08:12 29.03.2022
Унаслідок ворожого ракетного удару по Люботину 1 особа загинула, 7 поранено - прокуратура

Унаслідок ворожого ракетного удару по Люботину 1 особа загинула, 7 поранено - прокуратура

21:26 28.03.2022
У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські військові всю ніч обстрілювали Чернігів, Ніжин зазнав авіаудару - голова ОВА

Біля Сєвєродонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають

ОСТАННЄ

В Україні в середу планується відкрити три гуманітарні коридори – Верещук

Російські військові всю ніч обстрілювали Чернігів, Ніжин зазнав авіаудару - голова ОВА

Інформаційна оборона: військово-політична ситуація в Україні станом за добу 29 березня – Ігор Жданов

Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів поновити роботу в столиці - Поворозник

Російські окупанти обстріляли склад із продуктами харчування та побутовою хімією у Броварському районі

На ізюмському напрямку тривають активні бої - Синєгубов

За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Гендиректор ДК "Антонов" Бичков відсторонений від виконання обов'язків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА