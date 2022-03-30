Події

08:41 30.03.2022

Біля Сєверодонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

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Біля Сєверодонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

Станом на ранок середи, 30 березня, 185 трансформаторних підстанцій біля Сєверодонецька знеструмлено в результаті обстрілу напередодні, без світла понад 30 тис. місцевих мешканців. Ремонтні роботи не проводяться через обстріл окупанта, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Вчора ремонтники виїхали на місце аварії на лінії електропередачі поблизу Сєверодонецька, проте росіяни продовжили обстріл, сподіваємося на безпечний доступ до пошкоджених комунікацій", - написав він у телеграмі.

За його словами, численні відключення відбулися вчора вдень після масованого обстрілу ворога. На жаль, пошкодження критичної інфраструктури є дуже серйозними. Лише через порив на високовольтній лінії напругою 110 кВ у Сєвєродонецьку знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій.

"Без світла перебувають 30 434 місцеві жителі. Це крім тих, хто живе без електроенергії ще з початку березня через руйнування інших ЛЕП. Учора ремонтники виїхали на місце аварії на лінії електропередачі, проте росіяни продовжили обстріли, сподіваємося на безпечний доступ до пошкоджених комунікацій сьогодні", – додав Гайдай.

Загалом у Луганській області через російське вторгнення відключено 748 трансформаторних підстанцій. 13 населених пунктів знеструмлено частково та 23 повністю. Без світла знаходяться 121018 споживачів.

 

 

 

Теги: #леп #обстріли #луганська
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