Ансамбль танцю ім. Вірського проводить благодійне європейське турне

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського провів перші виступи у Польщі (Варшава та Краків) та Італії (Неаполь) у рамках благодійного європейського турне Solidarity European Tour 2022 і 30 березня дасть перший концерт у Німеччині - у Кельні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ансамблі, наступний концерт відбудеться 31 березня у Бохумі, після чого ансамбль переїде до Іспанії та 5 квітня виступить у Мадриді, а 8 - у Барселоні.

"Я впевнений, що ви переконаєте навіть скептично налаштованих європейців, що ми велика нація, що ми непохитні та непереможні. Це буде ваш внесок у нашу перемогу", - з таким напуттям звернувся до артистів балетмейстер, заслужений артист України Олександр Омецінський, який залишився в Києві.

Під час концертів відбувається збір коштів для підтримки сфери культури та мистецтва в Україні, що постраждала від збройної агресії Росії.

Планується, що колектив також виступить у Франції, Чехії, Угорщині, Болгарії, Нідерландах, а також у Туреччині, Ізраїлі та Грузії.

Турне відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та художньої освіти.

Ансамбль танцю ім. Вірського має 85-річну історію, є одним із найвідоміших творчих колективів України, основу його репертуару становлять народні танці різних регіонів країни.