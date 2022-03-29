Російські окупанти у вівторок не пропустили жодну евакуаційну колону в Запорізькій області

Російські окупанти не пропустили жодної евакуаційної колони на тимчасово зайнятих ними територіях Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Орки сьогодні не пропустили жодної колони! Не дочекалися "зеленого коридору" 76 одиниць техніки, що виїхали із Запоріжжя. Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодара. Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянська", - написав Старух у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що переговори тривають і українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.