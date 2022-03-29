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21:02 29.03.2022

Help Ukraine готова надати свої логістичні потужності UNICEF, World Food Program та іншим благодійним організаціям

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Help Ukraine готова надати свої логістичні потужності UNICEF, World Food Program та іншим благодійним організаціям

Благодійна організація (БО) Help Ukraine, створена великими українськими бізнесменами, заявила про готовність надати свої логістичні потужності й експертизу UNICEF, World Food Program та іншим БО.

"Help Ukraine Center із задоволенням надасть свої логістичні потужності та свою експертизу UNICEF, World Food Program та іншим. Розпочати роботу можемо за годину після дзвінка", - написав співвласник і СЕО порту TIS Андрій Ставніцер у фейсбуці.

Він відзвітував, що за 27 днів березня створений з нуля Help Ukraine.center перевіз в Україну 3059 тонн гуманітарної та медичної допомоги.

"За 27 днів ми збудували ефективну систему коридорів у всій країні, працюють залізничні й автомобільні маршрути, ними на всіх парах рухаються наші вантажі. Вантажів неймовірно багато для групи ентузіастів", - написав Ставніцер.

Водночас він наголосив, що велетенські гуманітарні організації, добре відомі світові, кому люди схильні довіряти свої гроші і про які багато чули, до України поки що "не доїхали".

"У цих організацій немає людей на землі, немає складів і логістики, немає досвіду last mile доставки. Ми вміємо довозити автомобілями та залізницею, до війни ми управляли єдиною в Україні мережею контейнерних потягів і працювали з сухими складами (...) Готові працювати вдвічі більше, щоб усе їхало вдвічі швидше. Ефективна та безпечна логістика є - на одну відмовку стало менше", - наголосив Ставніцер.

 

Теги: #війна #гумдопомога #логістика
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