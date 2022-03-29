Події

20:40 29.03.2022

РФ намагається розгорнути кампанію про нібито погане ставлення до полонених, щоб скомпрометувати Україну

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Росія намагається розгорнути інформаційну кампанію про нібито нелюдське ставлення до полонених з боку українських військовослужбовців для того, щоб скомпрометувати Україну, повідомляє Міноборони України у вівторок.

"З'явився наказ в.о міністра оборони РФ про створення фейків щодо полонених! Російським військовим наказано створити та поширити постановочні відео, де нібито українська сторона виявляє нелюдське ставлення до полонених РФ. Росія намагається розгорнути кампанію з метою скомпрометувати Україну", - йдеться у повідомленні відомства, оприлюдненому в фейсбуці.

 

 

 

Теги: #рф #кампанія #дискредитація #інформаційна
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