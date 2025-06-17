Замість спростування окремих елементів пропаганди треба створювати цілісну картину світу, де ворожі наративи втрачають сенс – дискусія про інформоборону

Російська інформаційна агресія, спрямована на західну аудиторію, впродовж останніх місяців демонструє якісно новий рівень, намагаючись створити образ так званої "альтернативної України", що радикально відрізняється від реальної ситуації, зазначив голова Українського безпекового клубу, керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко

Про це він сказав в рамках панельної дискусії "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США", що пройшла у вівторок в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, інтерв'ю Вадима Новинського на платформі Такера Карлсона щодо "нападу України на "християнські цінності" — лише один із прикладів використання Москвою медіаманіпуляцій з експлуатацією морально-ціннісних тем.

"Російська пропаганда системно працює над створенням так званої "альтернативної України" — конструйованого образу країни, що радикально відрізняється від реальної ситуації. Цей наратив спрямований на те, щоб позбавити нашу країну західної підтримки, впливаючи не на еліти, а безпосередньо на виборців. Це також засіб розділити українську діаспору та міжнародну спільноту, залучаючи частину українців за кордоном до підтримки ідей про "нелегітимність" чинної влади в Україні та просування концепції "миру з Росією" на умовах, вигідних Кремлю", - розповів Гончаренко.

Він також підкреслив, що ворожі представники та їхні інфлюенсери намагаються сформувати меседжі, які заперечують легітимність українських державних інститутів і підривають довіру до них. Крім того, активно залучають псевдоукраїнських політиків та громадських діячів, які виступають з проросійськими або компромісними позиціями, використовуючи для масштабного поширення своїх ідей як медіа, так і соцмережі. "Ця стратегія спрямована на дестабілізацію української єдності, послаблення міжнародної підтримки та створення внутрішніх і зовнішніх конфліктів, що ускладнюють протистояння російській агресії", - додав експерт.

Координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин дав детальний аналіз інтерв'ю Новинського та інтерв'ю Володимира Мединського Ріку Санчесу, як приклад інформаційних загроз, які створює Росія.

Як відомо, у травні 2025 року колишній депутат Новинський висловив заяви про нібито "переслідування християн" в Україні та спробу влади "заборонити" християнство". На думку експерта, адекватною реакцією на ці та подібні загрози є не постійне заперечення очевидної брехні, а зсув фокусу з фактологічної дискусії на глибинний аналіз і стратегічне розкриття маніпулятивної структури. "На заяви про "гуманні методи війни" — показуємо систему фільтраційних таборів, масові депортації, примусову паспортизацію. Кожна абстрактна теза отримує конкретне візуальне втілення жахіть окупації" - підкреслив він.

"Замість "гасити пожежі" кожного фейку чи маніпуляції, слід виробляти масштабні, позитивні, стратегічні оповіді, які задають контекст, формують ідентичність і роблять деструктивні наративи неактуальними або безсилими. Наприклад, не розвінчувати кожен окремий міф пропаганди, а створити наратив про стійкість, незалежність, єдність та демократичні цінності, які будуть надихати і консолідувати суспільство. Так ми контролюємо процес, задаємо тон і контекст, у яких можемо діяти ефективно та на своїх умовах", - говорить Гончаренко. За його словами, замість спростування окремих елементів пропаганди треба створювати цілісну альтернативну картину світу, де ворожі наративи втрачають сенс.

Також в контексті використання Росією релігійного фактора він навів приклади ключових контрнаративів для американської та європейської консервативних аудиторій.

"Традиційні цінності — це сім'я, громада та соціальна згуртованість, на відміну від імперіалізму та насильства. Росія підміняє поняття: замість захисту сім’ї — мілітаризація дітей; замість громади — тоталітарна держава; замість згуртованості — агресивний шовінізм. Справжні традиційні цінності базуються на любові, взаємодопомозі та повазі до людської гідності. Водночас слід зауважити ігнорування інтересів власне росіян, зокрема підтримку "кадирівців", що мають фактичну безкарність".

Таким чином, визначальними факторами збереження державності, суверенітету і національної ідентичності стають координація, широка співпраця та інформаційна оборона. "Інформаційна оборона — це ключовий елемент концепції оборонної демократії, що передбачає захист національних інтересів не лише у військовій, а й у інформаційній сфері. Суспільство, яке не здатне ефективно захищати свій інформаційний простір, ризикує програти війну за свідомість і цінності, навіть маючи перевагу на полі бою", - наголосив спеціаліст з інформаційного впливу та дослідник інформаційної оборони Сергій Дем’янов.

Advance Truth Strategy - це комплексна система проактивного реагування на інформаційні загрози, яка полягає не лише у відповіді на окремі фейки чи наративи, а в побудові цілісної інформаційної екосистеми, де ворожа пропаганда втрачає ефективність.

Повний текст "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США" буде опубліковано на сайті УБК та ресурсах партнерів.

Організаторами дискусії виступили Український безпековий клуб, Консервативна Платформа та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Відео доступне за посиланням:

https://youtu.be/MOxuvv2ZMLE