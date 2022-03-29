Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки - Арахамія на брифінгу в Стамбулі

Україна виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки, який міститиме статтю, аналогічну статті 5 Статуту НАТО, повідомив глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

"Про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який підписуватимуть усі гаранти безпеки, який ратифікуватимуть, щоб не повторювати помилку, що була колись у Будапештському меморандумі. Це виявився просто папірець, а ми навчені зараз уже дуже-дуже болюче. Ми хочемо, щоб це був дієвий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України", - заявив Арахамія на брифінгу за підсумками переговорів із російською делегацією в Стамбулі у вівторок.

Він наголосив, що договір, згідно з висунутою Україною пропозицією, міститиме зобов'язання країн-гарантів надати Україні військову допомогу в разі нападу, за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО.

"Але навіть жорсткішим є механізм активації, тому що в НАТО немає обмежень, скільки вони можуть робити консультацій. Тобто якщо щось сталося, то консультації потім можуть тривати й рік. Ми говоримо - протягом трьох днів мають відбутися консультації, і навіть якщо це війна, агресія, це може бути військова операція, це може бути замасковано, ми з вами це вже розуміємо – хоч би що трапилося, протягом трьох днів консультації, і після цього країни-гаранти зобов'язуються юридично надати нам допомогу у вигляді військової допомоги, збройними силами, зброєю, закритим небом, усього того, що нам зараз необхідно і чого ми не можемо отримати. Така наша пропозиція", - пояснив Арахамія.

Він уточнив, що серед гарантів своєї безпеки Україна бачить, насамперед, країни Ради безпеки ООН, зокрема Велику Британію та Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу й Ізраїль.

"Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій - тобто ми маємо мінімальний обсяг гарантій, які ми хочемо отримати, але якщо інші країни захочуть також приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право", - додав Арахамія.

Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим, міжнародні гарантії безпеки тимчасово не працюватимуть для цих територій.

Також у договорі буде прописано, що всі країни-гаранти не лише повинні не заперечувати вступ України до Європейського Союзу, а й мають підтримувати цей процес.

"Ми наразі спілкуємося вже в офіційних комунікаціях із країнами-гарантами, з багатьма з них, бачимо реальну зацікавленість. Деякі країни дали вже попередню згоду, але ми чекаємо на офіційні повідомлення", - уточнив Арахамія.

Глава російської делегації Володимир Мединський після завершення раунду переговорів у Стамбулі назвав їх конструктивними. Він зазначив, що російська сторона отримала від України для розгляду "зрозуміло сформульовану їхню позицію для включення до договору".

"Ці пропозиції буде розглянуто найближчим часом, доведено до відома президента РФ, і буде надано відповідну нашу відповідь", - наголосив глава делегації.

Він також заявив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору.

Глава делегації РФ також зазначив, що від самого початку обговорювалася можливість зустрічі президентів за умови готовності договору до підписання главами держав: спочатку готується договір, потім договір затверджують перемовники, візують міністри закордонних справ на зустрічі, після цього обговорюється можливість зустрічі керівників держав для підписання цього договору.