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14:30 29.03.2022

Окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців - МЗС

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Окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців - МЗС

Російські окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів в Україні, 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Зіткнувшись із тотальним спротивом, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та в Криму. Наразі окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів. Загалом 40 тис. українців були примусово переміщені до Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні МЗС України у твіттері у вівторок.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у твіттері й вимагати їх негайного звільнення.

 

Теги: #війна #мзс #викрадення
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