У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляє, що, за попередніми даними, в місті вже загинули від 350 до 400 осіб.

"У нас загинули вже 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - сказав Атрошенко в ефірі національного телемарафону у вівторок удень.

Окрім того, мер повідомив, що у двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять майже 40 поранених, більшість із яких - цивільні особи.