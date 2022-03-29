Події

11:10 29.03.2022

У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

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У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляє, що, за попередніми даними, в місті вже загинули від 350 до 400 осіб.

"У нас загинули вже 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - сказав Атрошенко в ефірі національного телемарафону у вівторок удень.

Окрім того, мер повідомив, що у двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять майже 40 поранених, більшість із яких - цивільні особи.

Теги: #жертви #війна #чернігів
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