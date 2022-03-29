Понад 50 громад уже перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ, близько 100 у процесі

Понад 50 церковних громад перейшли останнім часом із УПЦ (МП) до Православної церкви України, близько 100 громад перебувають у процесі переходу, повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі національного телемарафону.

"За останні дні ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом майже кількох днів ми вже оформили понад 50 переходів. Наразі ми говоримо, що близько 100 громад визначилися, вони вже у процесі переходу", - розповів предстоятель.

Епіфаній закликає громади продовжувати долучатися до ПЦУ.

"(…) Закликаю надалі спільноти московського патріархату ухвалювати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - наголосив він.