Події

08:35 29.03.2022

Понад 50 громад уже перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ, близько 100 у процесі

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Понад 50 громад уже перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ, близько 100 у процесі

Понад 50 церковних громад перейшли останнім часом із УПЦ (МП) до Православної церкви України, близько 100 громад перебувають у процесі переходу, повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі національного телемарафону.

"За останні дні ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом майже кількох днів ми вже оформили понад 50 переходів. Наразі ми говоримо, що близько 100 громад визначилися, вони вже у процесі переходу", - розповів предстоятель.

Епіфаній закликає громади продовжувати долучатися до ПЦУ.

"(…) Закликаю надалі спільноти московського патріархату ухвалювати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #община #перехід #пцу
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