Організація "зеленого" коридору в Енергодарі планується на вівторок

Організація "зеленого" коридору в Енергодарі планується на ранок 29 березня для легкових автомобілів за маршрутом Енергодар-Дніпрорудне-Скельки-Василівка-Запоріжжя, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Початок формування колони завтра, 29 березня, о 6:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку). Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятувальників – о 8:00. У разі змін чи додаткової інформації повідомимо окремо", – написав він у своєму телеграм-каналі.