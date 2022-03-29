Події

08:20 29.03.2022

Організація "зеленого" коридору в Енергодарі планується на вівторок

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Організація "зеленого" коридору в Енергодарі планується на ранок 29 березня для легкових автомобілів за маршрутом Енергодар-Дніпрорудне-Скельки-Василівка-Запоріжжя, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Початок формування колони завтра, 29 березня, о 6:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку). Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятувальників – о 8:00. У разі змін чи додаткової інформації повідомимо окремо", – написав він у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #гумкоридор #енергодар
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