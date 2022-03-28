Канада має намір купити у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35

Влада Канади вибрала американську компанію Lockheed Martin Corp. та її винищувачі-бомбардувальники F-35 як кращий варіант при закупівлі нових літаків для канадських військових, повідомляє агентство Associated Press (AP).

Загалом Оттава планує закупити 88 F-35 на заміну CF-18 Hornet - канадського варіанта американського винищувача-бомбардувальника F/A-18. Очікується, що якщо Канада та США укладуть угоду, перші закуплені літаки почнуть надходити до Канади у 2025 році.

Якщо угода не відбудеться, то Канада звернеться до шведської компанії Saab.

AP нагадує, що Канада та США в рамках співпраці разом використовують винищувачі для захисту повітряного простору Північної Америки.