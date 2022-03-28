Події

21:51 28.03.2022

Канада має намір купити у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35

1 хв читати
Канада має намір купити у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35

Влада Канади вибрала американську компанію Lockheed Martin Corp. та її винищувачі-бомбардувальники F-35 як кращий варіант при закупівлі нових літаків для канадських військових, повідомляє агентство Associated Press (AP).

Загалом Оттава планує закупити 88 F-35 на заміну CF-18 Hornet - канадського варіанта американського винищувача-бомбардувальника F/A-18. Очікується, що якщо Канада та США укладуть угоду, перші закуплені літаки почнуть надходити до Канади у 2025 році.

Якщо угода не відбудеться, то Канада звернеться до шведської компанії Saab.

AP нагадує, що Канада та США в рамках співпраці разом використовують винищувачі для захисту повітряного простору Північної Америки.

 

 

Теги: #сша #канада #плани #f_35
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:33 28.03.2022
Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

21:09 28.03.2022
США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

19:16 28.03.2022
Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

19:02 28.03.2022
Конгресмени США хочуть перевірити Credit Suisse щодо порушення антиросійських санкцій

Конгресмени США хочуть перевірити Credit Suisse щодо порушення антиросійських санкцій

17:23 28.03.2022
Китай нагадав США, що санкції проти РФ не мають заважати нормальним торговельним відносинам

Китай нагадав США, що санкції проти РФ не мають заважати нормальним торговельним відносинам

08:08 28.03.2022
Під час церемонії вручення кінопремії "Оскар" було оголошено мовчання на знак солідарності з народом України

Під час церемонії вручення кінопремії "Оскар" було оголошено мовчання на знак солідарності з народом України

07:14 28.03.2022
Ухвалення законопроєкту про торгівлю з РФ у сенаті США може затягнутися на кілька тижнів

Ухвалення законопроєкту про торгівлю з РФ у сенаті США може затягнутися на кілька тижнів

15:58 27.03.2022
США поставлять дизпаливо для України - Зеркаль

США поставлять дизпаливо для України - Зеркаль

07:25 27.03.2022
Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

22:42 26.03.2022
США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

ОСТАННЄ

28 березня евакуювали 3 231 особу

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на "Укртелеком", оператор відновлює надання послуг

Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

До Запоріжжя з Бердянська евакуювали 881 особу

ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

Окупанти втратили 13 одиниць техніки та близько 70 осіб у понеділок

Засуджених із РФ відправлятимуть воювати в Україну в обмін на повну амністію

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

З початку війни у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА