Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу запланований новий раунд українсько-російських переговорів щодо припинення вогню, який прийме Туреччина на своїй території.

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що за турецького посередництва ці переговори принесуть результати, що відповідають інтересам миру в Україні та нашій безпеці", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.

Як повідомив у понеділок голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок у Туреччині.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори української та російської делегацій відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Передбачуваний час початку переговорів – 10:30. Президент Туреччини Таїп Ердоган перед переговорами, можливо, проведе коротку зустріч із делегаціями.