Події

20:01 28.03.2022

Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

1 хв читати
Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу запланований новий раунд українсько-російських переговорів щодо припинення вогню, який прийме Туреччина на своїй території.

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що за турецького посередництва ці переговори принесуть результати, що відповідають інтересам миру в Україні та нашій безпеці", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.

Як повідомив у понеділок голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок у Туреччині.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори української та російської делегацій відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Передбачуваний час початку переговорів – 10:30. Президент Туреччини Таїп Ердоган перед переговорами, можливо, проведе коротку зустріч із делегаціями.

 

Теги: #рф #україна #туреччина #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 28.03.2022
Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

19:51 28.03.2022
Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

19:40 28.03.2022
Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

19:16 28.03.2022
Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

Проєкт бюджету США на 2023 рік передбачає $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та Європі

19:07 28.03.2022
Зеленський і Джонсон обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

Зеленський і Джонсон обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

17:57 28.03.2022
Компанії платитимуть РФ за газ згідно з контрактами, вони укладені в євро - Шольц

Компанії платитимуть РФ за газ згідно з контрактами, вони укладені в євро - Шольц

16:43 28.03.2022
Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

14:56 28.03.2022
Зеленський: Ми ніколи не підемо на компроміси із РФ, які можуть призвести до розпаду країни

Зеленський: Ми ніколи не підемо на компроміси із РФ, які можуть призвести до розпаду країни

13:20 28.03.2022
РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

13:01 28.03.2022
Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

Українська розвідка має агентів у вищому керівництві РФ - Буданов

ОСТАННЄ

У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

США перекидають до Німеччини літаки РЕБ

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

У Люботині на Харківщині через обстріл одна особа загинула, двоє поранені

Єврокомісія домагається скасування "золотих паспортів", вимагає відкликати їх у росіян та білорусів під санкціями ЄС

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

Українська розвідка має агентів у вищому керівництві РФ - Буданов

Україні потрібні серйозні системи ПРО та літаки п'ятого покоління - Буданов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА