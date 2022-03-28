Зеленський і Джонсон обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перебіг переговорів, посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України та Великої Британії.

"Підтримую постійний зв'язок із Борисом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії", - написав Зеленський у твіттері.