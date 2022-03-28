Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення турецьких ЗМІ про передання Єреваном Росії літаків Су-30 для їх залучення в Україні.

"Ця інформація є абсолютною брехнею. Усі літаки, які є на озброєнні ЗС Вірменії, а також особовий склад перебувають на своїх місцях і виконують поставлені завдання", - повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.

Інформацію про передання Вірменією Росії чотирьох літаків Су-30 поширив раніше турецький телеканал Haber Global із посиланням на дані розвідки.