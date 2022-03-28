Події

17:21 28.03.2022

Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

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Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення турецьких ЗМІ про передання Єреваном Росії літаків Су-30 для їх залучення в Україні.

"Ця інформація є абсолютною брехнею. Усі літаки, які є на озброєнні ЗС Вірменії, а також особовий склад перебувають на своїх місцях і виконують поставлені завдання", - повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.

Інформацію про передання Вірменією Росії чотирьох літаків Су-30 поширив раніше турецький телеканал Haber Global із посиланням на дані розвідки.

Теги: #війна #вірменія #літаки #су_30
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