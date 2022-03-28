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15:00 28.03.2022

Генпрокурор: Україна не ратифікує Римський статут через відсутність консенсусу у ВР щодо цього питання

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Генпрокурор: Україна не ратифікує Римський статут через відсутність консенсусу у ВР щодо цього питання

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що є прихильником ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що надасть Україні можливості країни-учасника МКС.

"Щодо ратифікації Римського статуту. Я є прихильником ратифікації Римського статуту, тому що компетенція Міжнародного кримінального суду вже поширилася на Україну… всі можливості у прокурора МКС в Україні є", - сказала генпрокурор на брифінгу у понеділок у Києві.

Вона наголосила, що для України як держави важливо мати свої власні повноваження у МКС, наприклад, брати участь у призначенні суддів. "Є й інші можливості, коли ти учасник (МКС), тому я як юрист розумію, що наразі нам потрібні ці можливості", - додала вона.

Венедіктова наголосила: "Чому не відбувається ратифікація Римського статуту? Я так розумію, що ще немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради".

Вона нагадала, що питання ратифікації Римського статуту порушувалося в парламенті не один раз, а наразі "є домовленість про те, що все, що не викликає жодних сумнівів, виноситься до зали".

"Дуже сподіваюся, що ми зможемо проговорити з усіма політиками, донести до них необхідність та важливість ратифікації Римського статуту. Я прокурор, не політик, але послідовно відстоюю необхідність ратифікації", - підсумувала Венедіктова.

 

Теги: #прокуратура #римський_статут #венедиктова
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