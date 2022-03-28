На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, одна людина загинула

У Конотопському районі Сумської області військовослужбовець РФ під час руху колони військової техніки навмисне наїхав на пішоходів, які рухалися в попутному напрямку, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 27 березня 2022 близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с.Чумакове Конотопського району Сумської області рухалася колона військової техніки Російської Федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно скоїв наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток і його мати дістали поранень, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Конотопська окружна прокуратура розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.