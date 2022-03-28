Події

11:47 28.03.2022

У Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і закінчуватиметься на годину раніше - Кличко

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У Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і закінчуватиметься на годину раніше - Кличко

У Києві та Київській області комендантська година розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 6-ї ранку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиме на годину раніше і триватиме з 21:00 до 6:00", - написав мер у своєму телеграм-каналі.

Теги: #київ #комендантська_година #київська_область
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