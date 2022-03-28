Події

10:06 28.03.2022

Основні пожежі в ЧАЕС загашені, великих займань немає - радник глави МВС

1 хв читати
Основні пожежі в ЧАЕС загашені, великих займань немає - радник глави МВС

Інформація про масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні застаріла на декілька днів, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Щодо пожеж. Справді, досить багато розганяється інформації про великі пожежі в Чорнобильській зоні. Це трішки застаріла інформація, бо насправді декілька днів тому на великих територіях, до 8 тис. гектарів, були пожежі, і росіяни справді не пускали наших пожежників туди для того, щоб загасити пожежі. На щастя, нам у принципі вдалося загасити ці пожежі. Говорити про те, що наразі там є великі займання ми не можемо, тобто наразі більш-менш стабільна ситуація", - розповів Денисенко в ефірі телемарафону в понеділок.

Він наголосив, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми.

"Останнім часом багато повторюється старої інформації кількаденної давності. Станом на зараз у Чорнобильській зоні ситуація щодо пожеж більш-менш стабільна, і великих займань немає", - зазначив Денисенко.

Теги: #чаес #пожежі #ситуацiя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 28.03.2022
Україна закликає ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від російських військ та ввести туди спецмісію для уникнення повторення катастрофи 1986 року - Верещук

Україна закликає ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від російських військ та ввести туди спецмісію для уникнення повторення катастрофи 1986 року - Верещук

19:33 27.03.2022
Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

Російські окупанти продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС

18:05 27.03.2022
Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

07:43 25.03.2022
За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

13:49 24.03.2022
Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

Війська РФ намагаються штурмувати місто-супутник ЧАЕС Славутич - "Енергоатом"

13:20 24.03.2022
Військові РФ висадили на ЧАЕС пропагандистський десант для створення матеріалів, що виправдовують ядерний терор, для МАГАТЕ – "Енергоатом"

Військові РФ висадили на ЧАЕС пропагандистський десант для створення матеріалів, що виправдовують ядерний терор, для МАГАТЕ – "Енергоатом"

07:17 23.03.2022
Російські окупанти розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

Російські окупанти розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

09:43 22.03.2022
Тринадцять працівників ЧАЕС і більшість охоронців відмовилися від ротації після місячної окупації РФ

Тринадцять працівників ЧАЕС і більшість охоронців відмовилися від ротації після місячної окупації РФ

08:27 22.03.2022
За добу харківські рятувальники понад 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 25 адрес

За добу харківські рятувальники понад 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 25 адрес

17:07 21.03.2022
У Рубіжному окупанти обстріляли школу та будинок, у підвалі якого можуть ховатися діти, рятувальники ще не дісталися місця через обстріли - ДСНС

У Рубіжному окупанти обстріляли школу та будинок, у підвалі якого можуть ховатися діти, рятувальники ще не дісталися місця через обстріли - ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Армія РФ обстріляла касетними системами залпового вогню позиції 128 ОГШБр, більшість снарядів вразили мирні населені пункти

ДСНС: станом на ранок понеділка пожеж у зоні ЧАЕС немає

Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

ОСТАННЄ

Вселенський патріарх Варфоломій прибув із візитом до Польщі, щоб передати своє благословення біженцям із України

ЄК рекомендує державам-членам скасувати "золоті паспорти" для санкційних росіян і білорусів

До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, одна людина загинула

РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Зустрічі Путіна і Зеленського після російсько-українських переговорів у Стамбулі очікувати не варто - Пєсков

На Київщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на території церкви

Армія РФ обстріляла касетними системами залпового вогню позиції 128 ОГШБр, більшість снарядів вразили мирні населені пункти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА