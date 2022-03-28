Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

Російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в місті Луцьк з боку Республіки Білорусь, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Крилату ракету випустили з боку Республіки Білорусь. Летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Погуляйко також зазначив, що на місці ракетного удару працюють рятувальники та, за попередніми даними, інформації про жертв немає.

Як повідомлялося, увечері 27 березня у Луцьку прогриміли вибухи. Глава Волинської ОВА уточнив, що російські окупанти завдали ракетного удару в нафтобазу в місті Луцьк.

Джерело: https://t.me/volynskaODA/538