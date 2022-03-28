Події

08:36 28.03.2022

Столичний метрополітен працює в режимі перевезень, без зупинок на п’яти станціях

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Столичний метрополітен працює в режимі перевезень, без зупинок на п’яти станціях

Київський метрополітен працює у режимі перевезень, повідомила пресслужба підземки в понеділок уранці.

Рух червоною лінією організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

Синьою лінією поїзда курсують: ст. "Героїв Дніпра" – ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Площа Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись у разі необхідності", - зазначили в пресслужбі.

Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, йдеться в повідомленні.

Джерело: http://metro.kyiv.ua/node/7126

 

 

Теги: #київ #метрополітен #зведення
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