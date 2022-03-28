Одна людина загинула, ще одну поранено в результаті ранкового обстрілу Рубіжного

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення внаслідок ранкового обстрілу Рубіжного з боку російських окупантів, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Невтішні новини від самого ранку – росіяни знову обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, виявлено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося, що російська армія вночі обстріляла будинки у Рубіжному та Лисичанську.