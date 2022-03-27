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22:50 27.03.2022

Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

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Українські військові відмовилися виходити з Маріуполя, не можуть залишити поранених і вбитих – Зеленський

Українські військовослужбовці відмовилися виходити з Маріуполя, оскільки не можуть залишити поранених і вбитих людей, розповів президент України Володимир Зеленський про запропоноване ним право вибору вийти з міста і врятувати життя.

"Всередині Маріуполя є наші війська. Російські війська всередину, куди вони могли увійти, увійшли. В якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити, зокрема на заклики росіян. Мало того, їхні сім'ї (українських військовослужбовців – ІФ) зверталися до мене, я розмовляв із цими хлопцями, раз на два дні я виходжу з ними на зв'язок, я їм теж говорив – все розумію – але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, якщо ви відчуваєте, що так правильно, і ви можете вижити - зробіть це", - заявив Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, розміщеному на сайті Офісу президента.

"Я їм дав право вибору. Вони сказали: ми не можемо, тут поранені люди, ми не залишимо поранених. Мало того, вони сказали: ми не залишимо вбитих", - додав він.

Глава держави, пояснюючи російським журналістам обстановку в Маріуполі, розповів, що в'їзди та виїзди з міста заблоковані російськими військовими, замінований порт, війська РФ обстрілюють гуманітарні вантажі, вбивають водіїв, а також є гуманітарна катастрофа.

"Щоб ви зрозуміли, у місті є трупи на дорогах, тротуарах. Їх ніхто не прибирає. Російських солдатів і громадян України. Це страшно виглядає, а наші військові не готові навіть залишити мертвих… Причому це стосується не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто і захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати. Ми хотіли вивезти трупи, ми просили про це РФ. Нам не дали вивезти ні трупів, ні поранених, нікого", - розповів президент.

Теги: #зсу #маріуполь #відмова #відхід
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