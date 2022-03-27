Війська РФ обстрілами пошкодили будівлю ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові – ДІЯРУ

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові внаслідок чергового обстрілу російськими загарбницькими військами зазнала значних пошкоджень теплоізоляційної обшивки будівлі, також зафіксовано часткове обсипання матеріалів облицювання в експериментальному залі установки, повідомила Державна інспекція ядерного управління.

"Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки для ідентифікації всіх пошкоджень", – зазначила інспекція у повідомленні у своєму фейсбуці у неділю.

Водночас ДІЯРУ наголосила, що ймовірність нових пошкоджень ядерної установки залишається високою через постійні обстріли військами країни-агресора району її розташування.

Вона зазначила, що персонал намагається вживати заходів щодо усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки, наскільки це можливо в умовах постійних обстрілів і бомбардувань майданчика.

ДІЯРУ вкотре наголосила, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження обстрілів майданчика може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", – попереджає ДІЯРУ.

Як повідомлялося, у суботу, 26 березня, ЯПУ "Джерело нейтронів", розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), вкотре потрапила під обстріл. На той час оцінити масштаби пошкоджень було неможливо через бойові дії.

З 24 лютого цього року ЯПУ "Джерело нейтронів" переведено в глибокий підкритичний стан.

Увечері 10 березня внаслідок російського бомбардування було пошкоджено лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів", яке досі не відновлено.