"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) закликає продовжити залізничну блокаду Росії і прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею, який проходить через РФ і Білорусь, повідомляється на сайті компанії в неділю.

Крім того, УЗ закликала в офіційному листі членів організації співпраці залізниць припинити перевезення з РФ, а також виключити її представників від участі в міжнародних організаціях і позбавити права ухвалювати будь-які рішення.

У компанії нагадали, що з 28 березня Фінляндія припиняє залізничне сполучення із РФ і тепер країна-агресор не має залізничного сполучення з жодною з країн ЄС.

Раніше з РФ припинили співпрацю світові виробники рухомого складу Siemens і Alstom. Stadler також припинив свою діяльність у РФ і Білорусі.

"Всі залізниці, які є членами CER, беруть активну участь в гуманітарних зусиллях ЄС для підтримки українців, які змушені залишити територію України, і доставляють в Україну гуманітарну допомогу. Всі члени і партнери CER зобов'язуються дотримуватися всіх санкцій, що застосовуються проти Російської Федерації і Республіки Білорусь", - додали в УЗ.