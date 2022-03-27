Нафтобази у Львові та Рівненській області повністю зруйновані після російських ракетних ударів

Нафтобази у Львові та Рівненській області повністю зруйновані після ракетних ударів російських військових, повідомили голови обласних військових адміністрацій.

"Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграм-каналі в неділю.

У свою чергу голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо, що нафтобаза в Дубні повністю знищена.

"Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю", - цитує Коваля "Українська правда".