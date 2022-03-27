Події

14:27 27.03.2022

Нафтобази у Львові та Рівненській області повністю зруйновані після російських ракетних ударів

1 хв читати
Нафтобази у Львові та Рівненській області повністю зруйновані після російських ракетних ударів

Нафтобази у Львові та Рівненській області повністю зруйновані після ракетних ударів російських військових, повідомили голови обласних військових адміністрацій.

"Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграм-каналі в неділю.

У свою чергу голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо, що нафтобаза в Дубні повністю знищена.

"Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю", - цитує Коваля "Українська правда".

Теги: #руйнування #нафтобази
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 27.03.2022
Руйнування зафіксовано у майже 50% громадах Київщини - ОВА

Руйнування зафіксовано у майже 50% громадах Київщини - ОВА

16:12 26.03.2022
Бажання Москви компенсувати строковиками втрати живої сили і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії - Подоляк

Бажання Москви компенсувати строковиками втрати живої сили і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії - Подоляк

23:27 25.03.2022
Шмигаль закликає мерів міст у всьому світі: відновлюйте традицію міст-побратимів і допомагайте українським містам відновлюватися

Шмигаль закликає мерів міст у всьому світі: відновлюйте традицію міст-побратимів і допомагайте українським містам відновлюватися

13:58 25.03.2022
Від атак російських військ постраждали майже 60 культових споруд у восьми областях - Держетнополітики

Від атак російських військ постраждали майже 60 культових споруд у восьми областях - Держетнополітики

19:30 23.03.2022
У результаті ворожих обстрілів у Харкові зруйновано майже тисячу житлових будинків - Терехов

У результаті ворожих обстрілів у Харкові зруйновано майже тисячу житлових будинків - Терехов

11:58 21.03.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновано майже 1 тисячу будівель, переважно житлові будинки - Терехов

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновано майже 1 тисячу будівель, переважно житлові будинки - Терехов

10:21 21.03.2022
Унаслідок влучання ракети у Святошинський район Києва пошкоджено шість будинків, дві школи, два садки, три будинки практично непридатні для проживання

Унаслідок влучання ракети у Святошинський район Києва пошкоджено шість будинків, дві школи, два садки, три будинки практично непридатні для проживання

15:04 20.03.2022
Із початку війни російські війська пошкодили або зруйнували 489 навчальних закладів - Міносвіти

Із початку війни російські війська пошкодили або зруйнували 489 навчальних закладів - Міносвіти

07:19 19.03.2022
Внаслідок обстрілів Сєверодонецька та Рубіжного загинуло 4 особи, 10 – поранено

Внаслідок обстрілів Сєверодонецька та Рубіжного загинуло 4 особи, 10 – поранено

17:15 18.03.2022
Російські агресори зруйнували понад півтисячі соціальних установ - "Харківський трибунал"

Російські агресори зруйнували понад півтисячі соціальних установ - "Харківський трибунал"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

Руйнування зафіксовано у майже 50% громадах Київщини - ОВА

У Чернігові немає електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

У Київській області комендантська година в понеділок закінчиться о 06.00

Британська влада призупиняє наукову співпрацю з університетами РФ

Підрозділи РФ переміщуються до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

Відновлено контроль над Тростянцем і Гусарівкою, підтвердили в Генштабі ЗСУ

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному місцеві жителі, зокрема дитина - поліція

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА