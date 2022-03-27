РФ втратила з 24 лютого в Україні 16,6 тис. особового складу, 582 танки та 121 літак – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 27 березня становлять близько 16 тис. 600 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період РФ також втратила 582 танки, 1664 бойові броньовані машини, 294 артилерійські системи, 93 реактивні системи залпового вогню, 52 засоби протиповітряної оборони, 121 літак і 127 вертольотів.

Крім того, окупанти втратили 1144 одиниці автомобільної техніки, сім суден, 73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, 56 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, чотири пускові установки ракетних комплексів та 21 одиницю спеціальної техніки.

Отже, за добу знищено близько 200 окупантів, сім танків, 24 ББМ, одну артсистему, дві РСЗВ, один засіб ППО, чотири літаки, 13 автомобілів, дві пускові установки ТРК та дві одиниці спецтехніки супротивника.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - ідеться у повідомленні.