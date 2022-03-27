Харківські рятувальники 83 рази виїжджали на гасіння пожеж за добу

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснили 83 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбору завалів зруйнованих будівель.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області, рятувальники Харківського гарнізону розчищали завали зруйнованих житлових будинків і адміністративних будівель разом із колегами з Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтерами та комунальниками.

"Виконувалися пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також у Харківському районі області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.

Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 46 пожеж, пов'язаних із горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях і природних екосистемах. Під час однієї з таких пожеж у Богодухівському районі загинув 62-річний чоловік.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано 53 адреси в Харкові та Харківському районі, де містилися спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.