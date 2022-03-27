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07:25 27.03.2022

Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

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Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

У Лос-Анджелесі в неділю ввечері відбудеться 94 церемонія вручення премії американської кіноакадемії "Оскар", вона пройде у театрі Dolby, вперше за три роки на церемонії будуть ведучі.

Цього року через пандемію коронавірусу церемонія була перенесена з 15 січня на 27 березня. Вручення нагород, на відміну від 2021 року, знову відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді. Вперше з 2019 року у церемонії будуть ведучі, ними стали актриси Емі Шумер, Ванда Сайкс та Реджина Холл. Минулого року церемонія відбулася на кількох майданчиках.

У номінації "Найкращий фільм" на нагороду претендують "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга, "Алея кошмарів" Гільєрмо дель Торо, "Дюна" Дені Вільнева, "Белфаст" Кеннета Брана, "CODA: У ритмі серця" Сіана Хедера, "Не дивіться вгору" Адама Маккея, "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті, "Король Річард" Рейнальдо Гріна, "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона і "Влада пса" Джейна Кемпіона.

Найкращим режисером за версією американської кіноакадемії може стати Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини"), Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца") та Джей Кемпіон ("Влада пса").

На звання найкращої актриси претендує Джессіка Честейн за фільм "Очі Теммі Фей", Олівія Колман ("Невідома дочка"), Пенелопа Крус ("Паралельні матері"), Ніколь Кідман ("У ролі Рікардо") та Крістен Стюарт ("Спенсер"). Найкращим актором може стати Хав'єр Бардем ("У ролі Рікардо"), Бенедикт Камбербетч ("Влада пса"), Ендрю Гарфілд ("Тік-Так, Бум!"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета").

На нагороду у категорії "Найкращий оригінальний сценарій" претендують "Белфаст", "Найгірша людина на світі", "Король Річард", "Лакрична піца" та "Не дивіться нагору". У номінації за найкращий адаптований сценарій представлені "Сядь за кермо моєї машини", "Дюна", "Невідома дочка", "Влада пса" та "CODA: У ритмі серця".

На нагороду в номінації "Актриса другого плану" претендують: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія"), Онжаню Елліс ("Король Річард"), Джессі Баклі ("Невідома дочка"), Катріна Балф ("Белфаст") та Кірстен Данст ("Влада пса"). В аналогічній чоловічій номінації представлені Кіран Хайндс ("Белфаст"), Трой Котсар ("CODA: У ритмі серця"), Джессі Племонс ("Влада пса"), Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо") та Коді Сміт-Макфі ("Влада пса").

Найкращим анімаційним фільмом може стати "Енканто", "Втеча", "Лука", "Мітчели проти машин" та "Райя та останній дракон".

 

 

Теги: #сша #оскар #церемонія
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