Події

22:42 26.03.2022

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

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США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які борються на передовій, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США нададуть додаткові $100 млн у вигляді допомоги цивільному населенню, зокрема бронетехніку й обладнання, українській Державній прикордонній службі та Національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - написав Блінкен у твіттері в суботу.

 

Теги: #сша #допомога #блінкен
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