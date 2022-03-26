США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які борються на передовій, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США нададуть додаткові $100 млн у вигляді допомоги цивільному населенню, зокрема бронетехніку й обладнання, українській Державній прикордонній службі та Національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - написав Блінкен у твіттері в суботу.