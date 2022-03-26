Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Президент США Джо Байден зустрівся у Варшаві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомило CNN, яке також опублікувало відповідне фото.

"Візит Байдена до Європи був повністю присвячений війні. Але переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром оборони Олексієм Резніковим були першим випадком, коли Байден зміг зустрітися віч-на-віч з офіційними особами з України під час свого турне", - йдеться в статті CNN.