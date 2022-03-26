Події

14:28 26.03.2022

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

1 хв читати
Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Президент США Джо Байден зустрівся у Варшаві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомило CNN, яке також опублікувало відповідне фото.

"Візит Байдена до Європи був повністю присвячений війні. Але переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром оборони Олексієм Резніковим були першим випадком, коли Байден зміг зустрітися віч-на-віч з офіційними особами з України під час свого турне", - йдеться в статті CNN.

 

Теги: #польща #байден #резніков #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 26.03.2022
Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

15:35 26.03.2022
Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

14:56 26.03.2022
Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги - Кулеба

20:23 25.03.2022
Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

19:25 25.03.2022
Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування військових злочинів РФ

Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування військових злочинів РФ

17:13 25.03.2022
Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

16:34 25.03.2022
Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

Літак із Дудою здійснив аварійну посадку у Варшаві, він прибув до Жешува на зустріч із Байденом іншим літаком - ЗМІ

13:21 25.03.2022
Варшава має намір добиватися посилення санкцій щодо РФ - польський прем'єр

Варшава має намір добиватися посилення санкцій щодо РФ - польський прем'єр

21:25 24.03.2022
Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

Байден сподівається, що Китай не допомагатиме Росії, що опинилася під санкціями

21:19 24.03.2022
Найвища довіра народу України – до країн Балтії та Польщі, вважає Зеленський

Найвища довіра народу України – до країн Балтії та Польщі, вважає Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя, в колоні є "швидкі" з пораненими дітьми - омбудсмен

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

ОСТАННЄ

Бажання Москви компенсувати строковиками втрати живої сили і прагнення їхніх еліт сховатися від публічності руйнівні для авторитарного каркаса Росії - Подоляк

На станції харківського метро відбувся "Концерт серед вибухів"

Окупанти зруйнували близько 4500 будинків і майже 400 навчальних закладів – Чернишов

У ніч на неділю Україна перейде на літній час

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

У Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА