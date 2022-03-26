У Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих

Київська обласна військова адміністрація і правоохоронці запустили Telegram-бот з пошуку зниклих родичів і знайомих, повідомляє Національна поліція України.

"Спільно з Київською обласною військовою адміністрацією правоохоронці запустили роботу ресурсу для пошуку зниклих родичів і знайомих. Зазначимо, що вперше така практика була успішно впроваджена в Гостомельській громаді і вже дає позитивні результати", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в суботу.

У поліції інформують, що для пошуку зниклої людини користувачам потрібно перейти до чат-боту https://t.me/findme_kyivobl_bot і відправити необхідну для ефективного пошуку інформацію.

Необхідно вказати свої анкетні дані, номер контактного телефону, анкетні дані розшукуваного і контактний телефон, місце і дату, коли людина виходила останній раз на зв'язок або місцезнаходження в момент втрати зв'язку.