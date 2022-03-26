У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя, в колоні є "швидкі" з пораненими дітьми - омбудсмен

Біля Василівки Запорізької області окупанти заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, в заторі є "швидкі" з пораненими дітьми, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"На "гарячу лінію" уповноваженого надходять численні звернення від родичів осіб, які опинилися в пастці російських окупантів. Поблизу Василівки Запорізької області рашисти заблокували проїзд і створили багатокілометровий затор із автомобілів біженців з Маріуполя", - йдеться в повідомленні Денісової в телеграм-каналі в суботу.

За її словами, в колоні – евакуаційні автобуси, які вивозять людей з Бердянська в Запоріжжя. "У черзі стоять і карети "швидких" з пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води і продуктів харчування", - наголошує омбудсмен.

"Російські окупанти проводять посилений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони. Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом кримінального суду", - заявила Денісова.

Вона закликала міжнародне співтовариство - держави і міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.

"Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом міжнародного комітету Червоного Хреста про доставку людям, які опинилися в заторі, продуктів харчування і ліків. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони", - додала Денісова.