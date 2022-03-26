Події

12:59 26.03.2022

У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя, в колоні є "швидкі" з пораненими дітьми - омбудсмен

1 хв читати
У Запорізькій області окупанти заблокували рух машин біженців із Маріуполя, в колоні є "швидкі" з пораненими дітьми - омбудсмен

Біля Василівки Запорізької області окупанти заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, в заторі є "швидкі" з пораненими дітьми, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"На "гарячу лінію" уповноваженого надходять численні звернення від родичів осіб, які опинилися в пастці російських окупантів. Поблизу Василівки Запорізької області рашисти заблокували проїзд і створили багатокілометровий затор із автомобілів біженців з Маріуполя", - йдеться в повідомленні Денісової в телеграм-каналі в суботу.

За її словами, в колоні – евакуаційні автобуси, які вивозять людей з Бердянська в Запоріжжя. "У черзі стоять і карети "швидких" з пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води і продуктів харчування", - наголошує омбудсмен.

"Російські окупанти проводять посилений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони. Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом кримінального суду", - заявила Денісова.

Вона закликала міжнародне співтовариство - держави і міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.

"Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом міжнародного комітету Червоного Хреста про доставку людям, які опинилися в заторі, продуктів харчування і ліків. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони", - додала Денісова.

Теги: #евакуація #запорізька_область #окупанти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 26.03.2022
Окупанти можуть здійснювати фейкову евакуацію цивільних із Бучі до Білорусі, це може бути небезпечно – секретар міськради

Окупанти можуть здійснювати фейкову евакуацію цивільних із Бучі до Білорусі, це може бути небезпечно – секретар міськради

10:50 26.03.2022
Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

Російські окупанти захопили лікарню у Славутичі – голова Київської ОВА

22:33 25.03.2022
Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

22:31 25.03.2022
У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

06:37 25.03.2022
Україна наполягає на негайному звільненні викрадених російськими окупантами 14 громадян - Верещук

Україна наполягає на негайному звільненні викрадених російськими окупантами 14 громадян - Верещук

21:35 24.03.2022
За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

За четвер із Донецької області було евакуйовано 103 особи, з них – 22 дитини

18:02 24.03.2022
До Запоріжжя сьогодні приїхали 1077 маріупольців, зокрема 319 дітей – голова Донецької ОВА

До Запоріжжя сьогодні приїхали 1077 маріупольців, зокрема 319 дітей – голова Донецької ОВА

16:32 24.03.2022
Окупанти примусово вивезли до РФ 402 тис. українців, з яких 84 тис. – діти, наголошує Денісова

Окупанти примусово вивезли до РФ 402 тис. українців, з яких 84 тис. – діти, наголошує Денісова

11:52 24.03.2022
Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, автобуси для евакуації до Запоріжжя заблоковані

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

У Києві та області знову півторадобова комендантська година: з 20.00 суботи до 7.00 понеділка

ОСТАННЄ

Комендантської години в Києві та області вдень у неділю не буде - Кличко

Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві - CNN

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

У Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

Мер Славутича вийшов на свободу, заявив, що російські окупанти залишать місто після обіду

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

25 березня Україна отримала найбільший добовий обсяг допомоги – 10,3 тис. тонн

Генпрокурор: екснардеп Царьов підозрюється у підтримці держави-агресора

На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані, бої на Ізюмському напрямку тривають

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА