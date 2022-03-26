Події

07:35 26.03.2022

Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

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Передчасне розголошення інформації про допомогу з-за кордону зривало контракти та постачання техніки чи озброєння в Україну

Передчасне розголошення інформації громадянами України про допомогу від інших країн спричиняло зрив контрактів та поставок техніки або озброєння через подальшу протидію Російської Федерації, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"У нас уже було кілька прикрих фактів, коли люди з радості, з подяки тій чи іншій країні намагалися написати про те, що готується певна допомога, що Україні нададуть таку зброю або таку ось амуніцію, і потім через ворожі дії Російської Федерації у нас зривалися контракти та постачання. І тому в умовах війни ми сьогодні намагаємося мінімізувати витік інформації про те, яка допомога нам надається", – сказала вона в ефірі телеканалу "1+1".

Маляр наголосила, що передчасне інформування може бути причиною не лише перешкоджання в укладанні контрактів та у постачанні самої допомоги, але також дає можливість ворогові коригувати свої дії.

Як повідомлялося, 24 березня Верховна Рада прийняла за основу та загалом законопроєкт №7189 про запровадження кримінальної відповідальності за незаконну фото- та відеозйомку переміщення Збройних сил України та міжнародної військової допомоги в Україну.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею – 114-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне та незаконне розповсюдження інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Відповідно до закону, поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо вона не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її розповсюдження, вчинене в умовах військового чи надзвичайного стану, каратиметься позбавленням волі строком від трьох до п'яти років.

Водночас незаконне розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За ці ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або за корисливими мотивами, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, депутати пропонують карати позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

 

 

 

Теги: #україна #світ #росія #зброя
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