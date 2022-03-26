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07:19 26.03.2022

США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

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США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

Адміністрація Байдена готує санкції проти російських компаній, які, за її даними, надають товари та послуги для військових та розвідувальних служб, включно з компонентами подвійного призначення, повідомило видання The Wall Street Journal із посиланнями на офіційних осіб.

Під санкції, які планується запровадити наступного тижня, можуть потрапити ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання. Видання нагадує, що раніше вони були включені до списку компаній, на адресу яких заборонено експорт чутливих технологій, але з якими було дозволено підтримувати ділові відносини.

Тим не менш, на думку джерел, санкції у поєднанні з обмеженнями експортного контролю перекрили доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, фінансування та компонентів, необхідних для їхнього виробництва всередині Росії.

Серед компаній, включених у новий список санкцій, також компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор", великий російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", комп'ютерна фірма T-Platforms.

Джерела видання зазначають, що щодо цих компаній буде розширено вже запроваджені експортні обмеження шляхом заборони будь-яких фінансових операцій із ними.

Також розглядається можливість запровадження санкцій щодо компанії iGrids, яка розробляє програмне забезпечення для автоматизованих систем керування електромережами Росії.

 

 

Теги: #сша #росія #санкції #компанії
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