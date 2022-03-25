Голова Миколаївської ОВА Кім заявив, що російські військові покинули Снігурівку, попередив про можливу провокацію з їхнього боку

Російські військові у п'ятницю ввечері залишили м. Снігурівка (Миколаївська обл.), однак є ймовірність, що вони завдадуть удару по зазначеному населеному пункту і спробують обвинуватити в цьому ЗСУ, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Дивіться, типу орки відійшли зі Снігурівки, але сховалися…. 2 варіанти: 1. Вони тупі. 2. Вони хочуть ударити по Снігурівці і сказати, що це ми", - написав Кім у телеграмі в п'ятницю.

При цьому він уточнив, що "так, вони тупі" і додав, що українські військові ніколи не обстрілюють своїх громадян і свої міста.